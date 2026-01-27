تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إيران تؤكد أولوية الحل الدبلوماسي مع استمرار الجاهزية العسكرية

Lebanon 24
27-01-2026 | 03:16
إيران تؤكد أولوية الحل الدبلوماسي مع استمرار الجاهزية العسكرية
إيران تؤكد أولوية الحل الدبلوماسي مع استمرار الجاهزية العسكرية photos 0
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران لا تزال تفضل التسوية الدبلوماسية للخلافات لضمان مصالحها الوطنية واستقرار المنطقة، وذلك في إطار السعي لتحقيق سلام دولي.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي إلى أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مؤكدةً أن البلاد تحافظ على جاهزية عسكرية كاملة في جميع السيناريوهات لحماية مصالحها، مع استمرار اعتماد الدبلوماسية كنهج أساسي.

نفت المتحدثة ما تم تداوله حول وجود خطط حكومية لمطالبة الفنانين والمشاهير بدفع تعويضات عن الأحداث الأخيرة، واصفة تلك الأنباء بأنها غير صحيحة.

وفيما يتعلق بملف الإنترنت، أوضحت أن قرارات مثل قطع الخدمة في حالات تهديد الأمن تقع ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرةً إلى أن توفير الإنترنت لفئات محددة كالتجار يهدف إلى تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الاقتصادية وليس لخلق إنترنت طبقي.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، وسط تحذيرات متبادلة بين طهران وواشنطن بشأن العلاقات الثنائية والملف النووي الإيراني.
المجلس الأعلى

مؤتمر صحفي

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

الثنائي

واشنطن

النووي

تابع
