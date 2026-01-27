إيران تؤكد أولوية الحل الدبلوماسي مع استمرار الجاهزية العسكرية

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن لا تزال تفضل التسوية الدبلوماسية للخلافات لضمان مصالحها الوطنية واستقرار المنطقة، وذلك في إطار السعي لتحقيق سلام دولي.



وأشارت خلال إلى أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مؤكدةً أن البلاد تحافظ على جاهزية عسكرية كاملة في جميع السيناريوهات لحماية مصالحها، مع استمرار اعتماد الدبلوماسية كنهج أساسي.



نفت المتحدثة ما تم تداوله حول وجود خطط حكومية لمطالبة الفنانين والمشاهير بدفع تعويضات عن الأحداث الأخيرة، واصفة تلك الأنباء بأنها غير صحيحة.



وفيما يتعلق بملف الإنترنت، أوضحت أن قرارات مثل قطع الخدمة في حالات تهديد الأمن تقع ضمن صلاحيات للأمن القومي، مشيرةً إلى أن توفير الإنترنت لفئات محددة كالتجار يهدف إلى تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الاقتصادية وليس لخلق إنترنت طبقي.



يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، وسط تحذيرات متبادلة بين طهران وواشنطن بشأن العلاقات الثنائية والملف .



Advertisement