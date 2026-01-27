سوريا تصدر تعليمات تنفيذية لإدخال اللغة الكردية في المناهج التعليمية

أصدرت السلطات تعليمات تنفيذية لإدخال اللغة في المناهج التعليمية في البلاد، وذلك عقب صدور المرسوم المتعلق بالأكراد، بحسب " ".

وكلفت وزارة التربية السورية لتطوير المناهج التربوية بإعداد المناهج الخاصة باللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر على أن تستكمل عمليات الإعداد والطباعة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم السوري محمد تركو :"إن التعليمات التنفيذية شملت كل الإجراءات اللازمة لتفعيل المرسوم رقم 13 الخاص بحقوق سواء فيما يتعلق بإعداد المناهج أو تحضير الكوادر اللازمة".