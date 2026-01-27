سوريا تصدر تعليمات تنفيذية لإدخال اللغة الكردية في المناهج التعليمية

أصدرت السلطات السورية تعليمات تنفيذية لإدخال اللغة الكردية في المناهج التعليمية في البلاد، وذلك عقب صدور المرسوم الجمهوري المتعلق بالأكراد، بحسب "روسيا اليوم".
وكلفت وزارة التربية السورية المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد المناهج الخاصة باللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر على أن تستكمل عمليات الإعداد والطباعة قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وقال وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو :"إن التعليمات التنفيذية شملت كل الإجراءات اللازمة لتفعيل المرسوم رقم 13 الخاص بحقوق الأكراد سواء فيما يتعلق بإعداد المناهج أو تحضير الكوادر اللازمة".