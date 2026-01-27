إحباط هجوم على سفارة إسرائيل في أذربيجان

أعلنت القناة 12 عن إحباط هجوم على في أذربيجان.



من جانبها، قالت السلطات في أذربيجان اليوم الثلاثاء إن ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم على سفارة أجنبية في العاصمة بناء على توجيهات من (تنظيم داعش - ولاية خراسان)، وهو الفرع الأفغاني للتنظيم.

وقال في بيان إن الأشخاص الثلاثة، الذين ذكر أسماءهم، تآمروا مع عناصر من داعش - ولاية خراسان وحصلوا على أسلحة وخططوا لمهاجمة سفارة أجنبية قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليهم. (العربية)