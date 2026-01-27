تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إحباط هجوم على سفارة إسرائيل في أذربيجان
Lebanon 24
27-01-2026
|
05:23
أعلنت القناة 12
الإسرائيلية
عن إحباط هجوم على
سفارة إسرائيل
في أذربيجان.
من جانبها، قالت السلطات في أذربيجان اليوم الثلاثاء إن
قوات الأمن
ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم على سفارة أجنبية في العاصمة
باكو
بناء على توجيهات من (تنظيم داعش - ولاية خراسان)، وهو الفرع الأفغاني للتنظيم.
وقال
جهاز أمن الدولة
في بيان إن الأشخاص الثلاثة، الذين ذكر أسماءهم، تآمروا مع عناصر من داعش - ولاية خراسان وحصلوا على أسلحة وخططوا لمهاجمة سفارة أجنبية قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليهم. (العربية)
إسرائيل
