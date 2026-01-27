العراق: تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس تلقته (واع) أن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد تسلم اليوم، طلباً من الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة مجلس النواب اليوم.

وقال لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تسلم طلباً من الحزب الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً الى أن "طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".