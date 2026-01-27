كيف سيكون طقس شهر رمضان؟

رسم الخبير الفلكي الدكتور ملامح المشهد المناخي لشهر المقبل، عبر أجواء التي ستشهد مزيجًا لافتًا بين برودة الشتاء وبواكير الاعتدال الربيعي، في مرحلة انتقالية تتقاطع فيها فصول السنة على نحو غير معتاد.



وقال الزعاق في فيديو نشره عبر منصاته: "رمضان هذا العام ذراع تغرف من الشتاء وذراع تغرف من الربيع"، موضحا أن النصف الأول من الشهر سيحمل طابعًا شتويًا واضحًا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيًا في العشر الأواخر".



وعلى الصعيد ذاته، أكد خبير الطقس الحصيني أن شهر رمضان الحالي يأتي في ذروة الفصل البارد، وسط تحذيرات من استمرار الأجواء الشتوية وتأثيراتها الصحية والمناخية، موضحاً أن فصل الشتاء لا يزال قائمًا، ونهايته وفق التقويم العربي ستكون يوم السبت 18 رمضان 1447هـ، بينما ينتهي فلكيًا يوم السبت 2 شوال 1447هـ، في مفارقة زمنية تعكس الفارق بين النظامين في تحديد الفصول.

