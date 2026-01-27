الصين تجدد دعمها للأمم المتحدة

أكد دعمه للأمم المتحدة، معربا خلال لقائه رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو عن أمله في أن تتعاون وهلسنكي من أجل إرساء نظام عالمي قائم على هذه المؤسسة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال شي : " على استعداد للعمل مع لدعم النظام الدولي الذي تُعدّ حجر الزاوية فيه"، في وقت يسعى الرئيس الأميركي إلى إنشاء مؤسسة دولية جديدة من خلال ما أسماه "مجلس السلام".

واستقبل رئيس وزراء فنلندا في قاعة الشعب الكبرى صباحا في إطار زيارته التي تستغرق أربعة أيام إلى الصين.

ويستعد الزعيم الصيني أيضا للقاء رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يغادر مساء اليوم متوجها إلى الصين واليابان.