عربي-دولي

الصين تجدد دعمها للأمم المتحدة

Lebanon 24
27-01-2026 | 06:04
الصين تجدد دعمها للأمم المتحدة
الصين تجدد دعمها للأمم المتحدة photos 0
 أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ دعمه للأمم المتحدة، معربا خلال لقائه رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو عن أمله في أن تتعاون بكين وهلسنكي من أجل إرساء نظام عالمي قائم على هذه المؤسسة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال شي : "الصين على استعداد للعمل مع فنلندا لدعم النظام الدولي الذي تُعدّ الأمم المتحدة حجر الزاوية فيه"، في وقت يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنشاء مؤسسة دولية جديدة من خلال ما أسماه "مجلس السلام".

واستقبل شي جين بينغ رئيس وزراء فنلندا في قاعة الشعب الكبرى صباحا في إطار زيارته التي تستغرق أربعة أيام إلى الصين.

ويستعد الزعيم الصيني أيضا للقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يغادر مساء اليوم متوجها إلى الصين واليابان.

