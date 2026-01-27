دعماً لإيران... هذا ما أعلنه "حزب الله" العراقيّ

أعلن مؤيدون لـ" " في ، عن استعدادهم لتنفيذ "عمليات انتحارية" دعما لإيران.



وجاء ذلك عقب بيان للأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي، دعا فيه إلى الاستعداد لـ"حرب شاملة" دعما وإسنادا لإيران في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.



وعلى إثر البيان، تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر أنصارا لحزب الله في العراق وهم يرتدون أكفانا بيضاء ويوقعون استمارات للتطوع في "عمليات انتحارية".



وقال الحميداوي في بيانه إن " حصن الأمة وعزتها"، متهما ما سماها "قوى الضلالة" بالسعي لإخضاعها وتدميرها، ومؤكدا أن أي حرب عليها "لن تكون نزهة".



وأضاف أن ما قد يترتب على إعلان " " قد يشمل "عمليات استشهادية" دفاعا عن إيران. (سكاي نيوز)

