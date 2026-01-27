فضيحة في تل أبيب.. ناشطة إسرائيليّة شاهدت خبر مقتلها في إيران! (صورة)

دحضت ناشطة إسرائيلية ادعاءات القناة الـ12، تحدثت عن مقتلها خلال الاحتجاجات في ، معربة عن صدمتها وهي ترى خبر وفاتها رغم وجودها في منزلها.



وعرضت القناة صورة للناشطة نويا تسيون ضمن نشرة إخبارية على أنها إحدى ضحايا الاحتجاجات في إيران.



وقالت القناة في تقريرها: "مقتل أربعة إيرانيين من أصل يهودي خلال الاحتجاجات في إيران"، مدعية أن "العدد قد يكون أعلى من ذلك، إلا أنه نظرا لانقطاع الإنترنت في إيران يصعب التحقق من صحة المعلومات الواردة من المنطقة".



إلا أن تسيون ظهرت عبر حسابها على منصة "تيك توك"، وهي في حالة ذهول، إثر متابعة خبر مقتلها في إيران، وعرض صورتها على الشاشة، وأكدت أنها حية ترزق، وهي في منزلها الآن وتستعد لممارسة الرياضة.



وقالت: "اسمعوا، لم أتخيل أن يحدث لي هذا أبدا.. ماذا يحدث؟ أنا في منزلي، وسأخرج للتمرين بعد نصف ساعة". (روسيا اليوم)

