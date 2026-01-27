تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
Advertisement

عربي-دولي

فضيحة في تل أبيب.. ناشطة إسرائيليّة شاهدت خبر مقتلها في إيران! (صورة)

Lebanon 24
27-01-2026 | 06:44
فضيحة في تل أبيب.. ناشطة إسرائيليّة شاهدت خبر مقتلها في إيران! (صورة)
فضيحة في تل أبيب.. ناشطة إسرائيليّة شاهدت خبر مقتلها في إيران! (صورة) photos 0
دحضت ناشطة إسرائيلية ادعاءات القناة الـ12، تحدثت عن مقتلها خلال الاحتجاجات في إيران، معربة عن صدمتها وهي ترى خبر وفاتها رغم وجودها في منزلها.

وعرضت القناة صورة للناشطة الإسرائيلية نويا تسيون ضمن نشرة إخبارية على أنها إحدى ضحايا الاحتجاجات في إيران.

وقالت القناة في تقريرها: "مقتل أربعة إيرانيين من أصل يهودي خلال الاحتجاجات في إيران"، مدعية أن "العدد قد يكون أعلى من ذلك، إلا أنه نظرا لانقطاع الإنترنت في إيران يصعب التحقق من صحة المعلومات الواردة من المنطقة".

إلا أن تسيون ظهرت عبر حسابها على منصة "تيك توك"، وهي في حالة ذهول، إثر متابعة خبر مقتلها في إيران، وعرض صورتها على الشاشة، وأكدت أنها حية ترزق، وهي في منزلها الآن وتستعد لممارسة الرياضة.

وقالت: "اسمعوا، لم أتخيل أن يحدث لي هذا أبدا.. ماذا يحدث؟ أنا في منزلي، وسأخرج للتمرين بعد نصف ساعة". (روسيا اليوم)
 
 
فضيحة في إسرائيل.. ناشطة تشاهد خبر مقتلها في إيران على قناة عبرية (فيديو)
عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

إيران على

إسرائيل

تل أبيب

قناة ال

تابع
