داخل مسجد في تركيا... قتل شقيقه بعد جنازة والدتهما (فيديو)

أقدم رجل على قتل شقيقه خلال تشييع والدته داخل باحة في منطقة "كاغيت هانة" في مدينة إسطنبول، بسبب نزاع على الميراث.



وقالت وسائل إعلام تركية، إن الجريمة وقعت بعد انتهاء صلاة الجنازة، بعدما نشب خلاف بين الشقيقين، فأطلق الأخ الاكبر النار على شقيقه الأصغر وقتله. (ارم نيوز)

Advertisement