عربي-دولي

لماذا لم تُساند تركيا الجيش السوريّ ضدّ "قسد"؟

Lebanon 24
27-01-2026 | 08:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الخبير العسكري صبحي ناظم توفيق قال إنّ "تركيا لا تتدخل عسكرياً بين الجيش السوريّ وقوّات سوريا الديمقراطيّة، لأنها ترى أن قوات الرئيس أحمد الشرع قادرة على درء أخطار "قسد"، وسط تنسيق بين أنقرة وواشنطن".

وأشار توفيق إلى أنّ "التدخل يبقى محتملاً في حال أصبح الوضع أكثر حدّة بين الطرفين، وذلك عبر الدعم الجوي التركي لقوات الحكومة السورية، خصوصاً غرب الفرات".
 
وعن احتمالات الوصول إلى تفاهم أو اتفاقية سلام مع قسد، أكد الخبير العسكري حتمية ذلك. (روسيا اليوم)

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
