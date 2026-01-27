لماذا لم تُساند تركيا الجيش السوريّ ضدّ "قسد"؟

ذكر موقع " "، أنّ الخبير العسكري صبحي ناظم توفيق قال إنّ " لا تتدخل عسكرياً بين الجيش السوريّ وقوّات الديمقراطيّة، لأنها ترى أن قوات الرئيس أحمد قادرة على درء أخطار "قسد"، وسط تنسيق بين أنقرة وواشنطن".



وأشار توفيق إلى أنّ "التدخل يبقى محتملاً في حال أصبح الوضع أكثر حدّة بين الطرفين، وذلك عبر الدعم الجوي لقوات الحكومة ، خصوصاً غرب الفرات".

وعن احتمالات الوصول إلى تفاهم أو اتفاقية سلام مع قسد، أكد الخبير العسكري حتمية ذلك. (روسيا اليوم)