Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

ترامب يُروّج لفيلم زوجته ميلانيا الوثائقي

Lebanon 24
27-01-2026 | 08:49
ترامب يُروّج لفيلم زوجته ميلانيا الوثائقي
ترامب يُروّج لفيلم زوجته ميلانيا الوثائقي photos 0
روج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفيلم السيّدة الأولى ميلانيا ترامب الوثائقي الجديد، مشجعًا الجمهور على حجز التذاكر قبل نفادها.
وقال ترامب على منصة "إكس": "فيلم ميلانيا فيلم لا يُفوّت. احجزوا تذاكركم اليوم - التذاكر تُباع بسرعة!".

