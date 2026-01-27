حكومة جنوب السودان: تقدم المتمردين يشكل "تهديدا خطيرا للسلام"

دعت حكومة قوات إلى وقف القتال، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تقدم "المتمردين والاشتباكات المستمرة التي تسببت بالفعل في نزوح جماعي في ولاية جونقلي تهدد بإشعال من جديد".



وتقول إن الاشتباكات بين القوات الحكومية والمقاتلين الموالين للجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة تحدث على نطاق لم تشهده البلاد منذ 2017.



وقالت الحكومة إن قواتها صدت تقدم المتمردين في جونقلي التي تمتد من الحدود مع إثيوبيا إلى وسط جنوب .

وذكر والمتحدث الرسمي باسم الحكومة أتينج ويك أتينج، في بيان: "العملية الأمنية الجارية في ولاية جونقلي الشمالية هي إجراء قانوني وضروري يهدف إلى وقف تقدم قوات المتمردين واستعادة النظام العام وحماية المدنيين".



وأضاف: "تدعو الحكومة الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة إلى وقف الأعمال العدائية فورا... أي أعمال تقوض اتفاق (2018) تشكل تهديدا خطيرا للسلام وتعرض العملية الانتقالية الجارية للخطر". (إرم نيوز)