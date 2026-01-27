تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حكومة جنوب السودان: تقدم المتمردين يشكل "تهديدا خطيرا للسلام"

Lebanon 24
27-01-2026 | 09:38
A-
A+
حكومة جنوب السودان: تقدم المتمردين يشكل تهديدا خطيرا للسلام
حكومة جنوب السودان: تقدم المتمردين يشكل تهديدا خطيرا للسلام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعت حكومة جنوب السودان قوات المعارضة إلى وقف القتال، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تقدم "المتمردين والاشتباكات المستمرة التي تسببت بالفعل في نزوح جماعي في ولاية جونقلي تهدد بإشعال الحرب الأهلية من جديد".

وتقول الأمم المتحدة إن الاشتباكات بين القوات الحكومية والمقاتلين الموالين للجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة تحدث على نطاق لم تشهده البلاد منذ 2017.

وقالت الحكومة إن قواتها صدت تقدم المتمردين في جونقلي التي تمتد من الحدود مع إثيوبيا إلى وسط جنوب السودان.
 
وذكر وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة أتينج ويك أتينج، في بيان: "العملية الأمنية الجارية في ولاية جونقلي الشمالية هي إجراء قانوني وضروري يهدف إلى وقف تقدم قوات المتمردين واستعادة النظام العام وحماية المدنيين".

وأضاف: "تدعو الحكومة الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة إلى وقف الأعمال العدائية فورا... أي أعمال تقوض اتفاق (2018) تشكل تهديدا خطيرا للسلام وتعرض العملية الانتقالية الجارية للخطر". (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم فصيل متمرد في كولومبيا يدعو لتشكيل "جبهة عظيمة" ضد أميركا!
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء السودان: مبادرة حكومة السودان للسلام تتضمن تجميع مقاتلي "الدعم السريع" في معسكرات محددة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران يصف تهديد ترامب بالتدخل دعما للمتظاهرين بأنه "متهور" و"خطير"
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم وحدة السودان ويرفض تشكيل حكومة موازية
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش الشعبي لتحرير السودان

الحركة الشعبية

الأمم المتحدة

الحرب الأهلية

وزير الإعلام

جنوب السودان

المعارضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2026-01-27
Lebanon24
13:08 | 2026-01-27
Lebanon24
12:43 | 2026-01-27
Lebanon24
12:41 | 2026-01-27
Lebanon24
12:13 | 2026-01-27
Lebanon24
12:00 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24