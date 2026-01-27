لتعزيز الجاهزية القتالية في الشرق الأوسط.. مناورة جوية أميركية لعدّة أيّام

أعلنت الأميركية في "سنتكوم"، عزمها تنفيذ مناورة تمتدّ لعدة أيام، تهدف إلى اختبار وتعزيز القدرة على نشر وتوزيع واستدامة القوة الجوية القتالية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية.



وذكرت القوات الجوية التاسعة، أن التمرين يركز على رفع كفاءة توزيع الأصول والأفراد، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والاستعداد لتنفيذ استجابات مرنة في مختلف أنحاء المنطقة.



وأوضح البيان أن المناورة ستتيح التحقق من إجراءات التحرك السريع للأفراد والطائرات، وتنفيذ عمليات جوية من مواقع طوارئ متفرقة، وضمان الإسناد اللوجستي بحد أدنى من البصمة التشغيلية، إضافة إلى قيادة وسيطرة متكاملة ومتعددة الجنسيات على مسرح عمليات واسع. (سكاي نيوز)

Advertisement