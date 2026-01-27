الكرملين: بوتين والشرع يجريان محادثات الأربعاء

أعلن ، اليوم الثلاثاء، أن سيجري غداً محادثات مع نظيره السوري، أحمد ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى .



وأضاف الكرملين في بيان له حول جدول أعمال اللقاء: "يعتزم الطرفان مناقشة الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن الوضع الراهن في ".

