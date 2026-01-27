ماسك يوافق دوروف على أن تطبيق واتساب غير آمن

أعرب رجل الأعمال الأميركي عن موافقته مع مؤسس تلغرام بأن تطبيق غير آمن.

وفي تعليقه على منشور كتبه دوروف، في يوم 26 كانون الثاني، أكد على منصة التواصل الاجتماعي X: "هذا صحيح".

Advertisement

وكان دوروف قد وصف تطبيق واتساب بأنه غير آمن، وأشار إلى الطرق العديدة التي يمكن من خلالها اختراق هذا التطبيق. (روسيا اليوم)