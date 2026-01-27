تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ماسك يوافق دوروف على أن تطبيق واتساب غير آمن
Lebanon 24
27-01-2026
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب رجل الأعمال الأميركي
إيلون ماسك
عن موافقته مع مؤسس تلغرام
بافيل دوروف
بأن تطبيق
واتساب
غير آمن.
وفي تعليقه على منشور كتبه دوروف، في يوم 26 كانون الثاني، أكد
ماسك
على منصة التواصل الاجتماعي X: "هذا صحيح".
وكان دوروف قد وصف تطبيق واتساب بأنه غير آمن، وأشار إلى الطرق العديدة التي يمكن من خلالها اختراق هذا التطبيق. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبراء أمن يحذرون من هجوم جديد يستهدف مستخدمي واتساب
Lebanon 24
خبراء أمن يحذرون من هجوم جديد يستهدف مستخدمي واتساب
27/01/2026 20:43:02
27/01/2026 20:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تستبدل واتساب بتطبيق «ماكس»
Lebanon 24
روسيا تستبدل واتساب بتطبيق «ماكس»
27/01/2026 20:43:02
27/01/2026 20:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
موسى: لا بدّ من تطبيق القرارات الدوليّة خصوصاً القرار 1701
Lebanon 24
موسى: لا بدّ من تطبيق القرارات الدوليّة خصوصاً القرار 1701
27/01/2026 20:43:02
27/01/2026 20:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك من دافوس: الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية محركات النمو الاقتصادي المستقبلي
Lebanon 24
ماسك من دافوس: الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية محركات النمو الاقتصادي المستقبلي
27/01/2026 20:43:02
27/01/2026 20:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
روسيا اليوم
بافيل دوروف
إيلون ماسك
تلغرام
روسيا
بافيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بقرار من عباس.. اعتراف "حماس" ببرنامج المنظمة شرط لدخول الانتخابات المحلية
Lebanon 24
بقرار من عباس.. اعتراف "حماس" ببرنامج المنظمة شرط لدخول الانتخابات المحلية
13:34 | 2026-01-27
27/01/2026 01:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة المالكي المنتظرة.. اختبار "حصر السلاح" في بيئة إقليمية ملتهبة
Lebanon 24
حكومة المالكي المنتظرة.. اختبار "حصر السلاح" في بيئة إقليمية ملتهبة
13:08 | 2026-01-27
27/01/2026 01:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بارو يدعو إلى مكافحة الأسطول «الشبح» الروسي
Lebanon 24
بارو يدعو إلى مكافحة الأسطول «الشبح» الروسي
12:43 | 2026-01-27
27/01/2026 12:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فراغ أمني "يُنعش" داعش.. رسالة رباعية لدمج شمال شرق سوريا بـ"الدولة الموحدة"
Lebanon 24
فراغ أمني "يُنعش" داعش.. رسالة رباعية لدمج شمال شرق سوريا بـ"الدولة الموحدة"
12:41 | 2026-01-27
27/01/2026 12:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 844 يوماً... إسرائيل تطفئ "ساعة الرهائن"
Lebanon 24
بعد 844 يوماً... إسرائيل تطفئ "ساعة الرهائن"
12:13 | 2026-01-27
27/01/2026 12:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
Lebanon 24
جنرال يعترف: "مرتي ضربتني بوكس"
15:43 | 2026-01-26
26/01/2026 03:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
Lebanon 24
الجمعة.. ماذا ستشهد بيروت؟
16:30 | 2026-01-26
26/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات ناشطة بعد خطاب قاسم.. ما السبب؟
Lebanon 24
اتصالات ناشطة بعد خطاب قاسم.. ما السبب؟
13:53 | 2026-01-26
26/01/2026 01:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحريض إسرائيليّ على أحمد الشرع.. ماذا قالت صحيفة عنه؟
Lebanon 24
تحريض إسرائيليّ على أحمد الشرع.. ماذا قالت صحيفة عنه؟
14:00 | 2026-01-26
26/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
05:41 | 2026-01-27
27/01/2026 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:34 | 2026-01-27
بقرار من عباس.. اعتراف "حماس" ببرنامج المنظمة شرط لدخول الانتخابات المحلية
13:08 | 2026-01-27
حكومة المالكي المنتظرة.. اختبار "حصر السلاح" في بيئة إقليمية ملتهبة
12:43 | 2026-01-27
بارو يدعو إلى مكافحة الأسطول «الشبح» الروسي
12:41 | 2026-01-27
فراغ أمني "يُنعش" داعش.. رسالة رباعية لدمج شمال شرق سوريا بـ"الدولة الموحدة"
12:13 | 2026-01-27
بعد 844 يوماً... إسرائيل تطفئ "ساعة الرهائن"
12:00 | 2026-01-27
لماذا تتصرف الصين بهدوء وسط فوضى ترامب؟
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 20:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 20:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 20:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24