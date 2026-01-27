تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بزشكيان خلال اتصال مع بن سلمان: إيران ترحّب بأي مسار يفضي للسلام
Lebanon 24
27-01-2026
|
11:40
أكد
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
في خلال اتصال مع ولي
العهد
السعودي الأمير
محمد بن سلمان
ترحيب
إيران
بأي مسار يفضي للسلام ومنع الحرب، حسب وكالة
إيرنا
.
وأضافت الوكالة أن التفاوض من وجهة نظر
الأميركيين
يعني تنفيذ ما يطلبونه وهذا لا يعتبر مفاوضات.
الرئيس الإيراني
محمد بن سلمان
مسعود بزشكيان
الأميركيين
بن سلمان
الإيراني
محمد بن
السعود
