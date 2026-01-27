بارو يدعو إلى مكافحة الأسطول «الشبح» الروسي

دعا الفرنسي جان نويل ، من إلى التصدي للأسطول «الشبح» الذي تستخدمه لتصدير والالتفاف على الغربية، وذلك بعد أيام من اعتراض إحدى ناقلات النفط التي يشتبه بأنها ضمن هذا الأسطول، في .

ودعا بارو في تصريح صحافي إلى زيادة الضغط على روسيا «وعلى مواردها المالية من خلال تقليص عائداتها النفطية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف بارو، عقب لقائه في العاصمة وزير الخارجية هاكان فيدان: «يقتضي ذلك مواصلة مكافحة الأسطول (الشبح) الذي يهدد الأمن في البحر الأسود».