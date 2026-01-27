بارو يدعو إلى مكافحة الأسطول «الشبح» الروسي

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، من أنقرة إلى التصدي للأسطول «الشبح» الذي تستخدمه روسيا لتصدير النفط والالتفاف على العقوبات الغربية، وذلك بعد أيام من اعتراض إحدى ناقلات النفط التي يشتبه بأنها ضمن هذا الأسطول، في البحر المتوسط.
ودعا بارو في تصريح صحافي إلى زيادة الضغط على روسيا «وعلى مواردها المالية من خلال تقليص عائداتها النفطية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف بارو، عقب لقائه في العاصمة التركية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «يقتضي ذلك مواصلة مكافحة الأسطول (الشبح) الذي يهدد الأمن في البحر الأسود».