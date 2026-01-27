وسط التوترات مع إيران.. واشنطن تحوّل الشرق الأوسط إلى ميدان تدريب عسكري ضخم

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
27-01-2026 | 14:00
أعلن سلاح الجو الأميركي، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم تمرين تدريبي متعدد الأيام في الشرق الأوسط، يهدف إلى "تعزيز الجاهزية القتالية"، وذلك بعد وصول حاملة طائرات إلى المنطقة في ظل تصاعد التوترات، عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراء عسكري محتمل ضد إيران.

وأوضحت القوات في بيان على موقعها الرسمي أن التمرين يهدف إلى إظهار قدرة القوة الجوية على النشر والتوزيع واستدامة العمليات القتالية ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم".

وأضاف البيان أن المناورة تهدف أيضًا إلى تعزيز قدرات نشر الأصول والأفراد، وتقوية الشراكات الإقليمية، والاستعداد لتنفيذ استجابات مرنة في مختلف مناطق العمليات، بالإضافة إلى اختبار إجراءات النقل السريع للطائرات والأفراد، والعمليات الموزعة في مواقع الطوارئ، ودعم اللوجستيات بكفاءة، وضمان تكامل القيادة والسيطرة متعددة الجنسيات.

وقال اللواء ديريك فرانس، قائد القوات الجوية وقائد مكون القوات الجوية المشتركة: "يثبت الطيارون قدرتهم على الانتشار والتشغيل وإطلاق المهمات القتالية في ظروف صعبة بأمان ودقة، وبالتعاون مع شركائنا. هذا التمرين يعكس التزامنا بالحفاظ على الجاهزية القتالية للطائرات وقدرتنا على تنفيذ المهام عند الحاجة".

وأوضحت القيادة أن القوات الأميركية ستنشر فرقًا في مواقع طوارئ متعددة للتحقق من سرعة الإعداد والإطلاق والاستعادة باستخدام حزم دعم صغيرة وفعالة، مع الالتزام بموافقة الدولة المضيفة والتنسيق مع السلطات المدنية والعسكرية، مع التركيز على السلامة والدقة واحترام السيادة.

وجاء الإعلان بعد تمركز قوة ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط، في وقت أعرب فيه ترامب عن اعتقاده بأن إيران لا تزال منفتحة على الحوار.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية إلى وصول المجموعة الضاربة إلى المياه الإقليمية للشرق الأوسط، دون الكشف عن موقعها الدقيق.

وكانت إيران قد ردت على الاحتجاجات الداخلية بحملة قمع واسعة شملت قطعًا شاملاً للإنترنت، بينما أرسل ترامب إشارات متضاربة حول إمكانية التدخل الأميركي، وسط آراء بعض معارضي النظام الإيراني الذين يرون أن التدخل هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإثنين، قال ترامب بعد أسابيع من العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا: "لدينا أسطول كبير قرب إيران". (آرم نيوز) 
