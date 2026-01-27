واشنطن تعلن مناورات جوية لأيام عدة في الشرق الأوسط

أعلنت ، عن إجراء مناورات جوية عسكرية تستمر أيام عدة في ، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين وطهران على خلفية قمع الاحتجاجات في .

وكان الجيش الأميركي قد أعلن وصول حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية إلى المنطقة.

وقالت الأميركية (سنتكوم) في بيان، إن هذه المناورات تهدف إلى إظهار القدرة على نشر القوة الجوية القتالية وتوزيعها والحفاظ عليها على امتداد الشرق الأوسط، وفق ما نقلت .

ولم تُحدد الولايات المتحدة بعد مواعيد أو مواقع دقيقة لإجراء المناورات.