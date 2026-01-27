واشنطن تعلن مناورات جوية لأيام عدة في الشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة، عن إجراء مناورات جوية عسكرية تستمر أيام عدة في الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن وصول حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية إلى المنطقة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان، إن هذه المناورات تهدف إلى إظهار القدرة على نشر القوة الجوية القتالية وتوزيعها والحفاظ عليها على امتداد الشرق الأوسط، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تُحدد الولايات المتحدة بعد مواعيد أو مواقع دقيقة لإجراء المناورات.