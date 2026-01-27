تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
مسيّرة إسرائيلية في "قبضة" طهران.. ما الذي حدث فوق مجمع بارشين؟

Lebanon 24
27-01-2026 | 16:18
مسيّرة إسرائيلية في قبضة طهران.. ما الذي حدث فوق مجمع بارشين؟
مسيّرة إسرائيلية في قبضة طهران.. ما الذي حدث فوق مجمع بارشين؟ photos 0
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة "تجسسية" تابعة لإسرائيل في محيط مجمع بارشين العسكري الاستراتيجي، جنوب شرقي العاصمة طهران، وذلك قبل تنفيذها أي نشاط داخل المنطقة الحساسة.

ونقلت وكالة "الأخبار العاجلة" عن مصادر أمنية، أن المسيّرة وهي من طراز "أوربيتال"، أقلعت من منطقة "جشمه شور" الواقعة بين طهران ومحافظة قم، بمساعدة من وصفتهم بـ"عناصر محلية". وأشارت المصادر إلى أنه جرى رصد الطائرة فور دخولها نطاق المراقبة، حيث وقعت في "فخ" الدفاع الجوي وتم تدميرها بالكامل دون وقوع أضرار جانبية.

وفي سياق متصل، ساد تضارب في الأنباء حول طبيعة ما جرى؛ فبينما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي أنباءً عن سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في محيط "بارشين"، نفت وكالة "مهر" الإيرانية وقوع أي حادث أمني. وأكدت الوكالة أن الأصوات المسموعة ناتجة عن "نشاطات اعتيادية" داخل المركز العسكري، واصفة التقارير التي تحدثت عن انفجارات بـ"غير الصحيحة".

يُذكر أن مجمع "بارشين" يُعد من أكثر المواقع العسكرية إثارة للجدل في إيران، حيث خضع لسنوات لرقابة مشددة ومطالبات مستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيشه، وسط شكوك دولية حول طبيعة الأنشطة النووية والعسكرية التي تُجرى بداخلة.
 


