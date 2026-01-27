تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران.. ترامب يُهدد طهران!

Lebanon 24
27-01-2026 | 23:04
أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران.. ترامب يُهدد طهران!
أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران.. ترامب يُهدد طهران! photos 0
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ⁠ان "أسطولا حربيا" ‌أميركيا آخر يتجه نحو إيران، آملا في أن تتوصل ‍طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

وقال ترامب في كلمة له أمس الثلاثاء: "هناك أسطول ‌حربي رائع آخر ‍يبحر بشكل جميل نحو ‌إيران الآن".

وأضاف: "آمل أن يبرموا اتفاقا".

وتابع قائلا: "في حزيران الماضي دمرنا القدرات النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل، وكان العالم ينتظرها منذ 22 عاما".

وأوضح أن إيران "كانت على بعد شهر واحد من امتلاك سلاح نووي".

وكان ترامب، قال الإثنين الماضي، إن إيران تعرف شروط الولايات المتحدة لإجراء حوار بين واشنطن وطهران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن ترامب قوله: "إيران تريد اتفاقا مع وصول الأسطول الأميركي إلى الشرق الأوسط"، مضيفا: "إنهم يريدون إبرام صفقة. أنا أعرف ذلك. لقد اتصلوا في مناسبات عديدة. إنهم يريدون التحدث".

وأوضح ترامب: "لدينا أسطول ضخم بجوار إيران، أكبر من فنزويلا".
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

فنزويلا

دونالد

واشنطن

Lebanon24
02:00 | 2026-01-28
Lebanon24
01:42 | 2026-01-28
Lebanon24
01:41 | 2026-01-28
Lebanon24
01:00 | 2026-01-28
Lebanon24
00:50 | 2026-01-28
Lebanon24
23:59 | 2026-01-27
