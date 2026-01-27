أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران.. ترامب يُهدد طهران!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ان "أسطولا حربيا" أميركيا آخر يتجه نحو إيران
، آملا في أن تتوصل طهران
إلى اتفاق مع واشنطن
.
وقال ترامب
في كلمة له أمس الثلاثاء: "هناك أسطول حربي رائع آخر يبحر بشكل جميل نحو إيران الآن".
وأضاف: "آمل أن يبرموا اتفاقا".
وتابع قائلا: "في حزيران الماضي دمرنا القدرات النووية الإيرانية
في عملية مطرقة منتصف الليل، وكان العالم ينتظرها منذ 22 عاما".
وأوضح أن إيران "كانت على بعد شهر واحد من امتلاك سلاح نووي".
وكان ترامب، قال الإثنين الماضي، إن إيران تعرف شروط الولايات المتحدة
لإجراء حوار بين واشنطن وطهران.
ونقل موقع "أكسيوس" عن ترامب قوله: "إيران تريد اتفاقا مع وصول الأسطول الأميركي إلى الشرق الأوسط
"، مضيفا: "إنهم يريدون إبرام صفقة. أنا أعرف ذلك. لقد اتصلوا في مناسبات عديدة. إنهم يريدون التحدث".
وأوضح ترامب: "لدينا أسطول ضخم بجوار إيران، أكبر من فنزويلا
".