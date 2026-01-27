أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران.. ترامب يُهدد طهران!

أعلن الرئيس الأميركي ⁠ان "أسطولا حربيا" ‌أميركيا آخر يتجه نحو ، آملا في أن تتوصل ‍ إلى اتفاق مع .



وقال في كلمة له أمس الثلاثاء: "هناك أسطول ‌حربي رائع آخر ‍يبحر بشكل جميل نحو ‌إيران الآن".



وأضاف: "آمل أن يبرموا اتفاقا".



وتابع قائلا: "في حزيران الماضي دمرنا القدرات النووية في عملية مطرقة منتصف الليل، وكان العالم ينتظرها منذ 22 عاما".



وأوضح أن إيران "كانت على بعد شهر واحد من امتلاك سلاح نووي".



وكان ترامب، قال الإثنين الماضي، إن إيران تعرف شروط لإجراء حوار بين واشنطن وطهران.



ونقل موقع "أكسيوس" عن ترامب قوله: "إيران تريد اتفاقا مع وصول الأسطول الأميركي إلى "، مضيفا: "إنهم يريدون إبرام صفقة. أنا أعرف ذلك. لقد اتصلوا في مناسبات عديدة. إنهم يريدون التحدث".



وأوضح ترامب: "لدينا أسطول ضخم بجوار إيران، أكبر من ".



