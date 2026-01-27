بعد دخول قنصليتها في مينيابوليس.. الإكوادور تحتج على محاولة ضباط الهجرة

قدم الإكوادوري احتجاجا إلى السفارة الأميركية بعد أن حاول وكلاء الهجرة والجمارك الأميركية دخول القنصلية الإكوادورية في مدينة مينيابوليس بولاية دون إذن يوم الثلاثاء.

ويظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة الدخول، حيث ركض موظف بالقنصلية إلى الباب ليمنع وكلاء الهجرة والجمارك، قائلا: "هذه قنصلية . غير مسموح لكم بالدخول".



ويمكن سماع أحد ضباط الهجرة وهو يهدد بأنه سيقوم ب"إمساك" الموظف إذا لم يترك المكان قبل الموافقة على المغادرة.