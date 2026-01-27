نتنياهو: نخطط لإعادة فتح معبر رفح بشكل محدود في الاتجاهين

أعلن ، بأن تخطط لإعادة فتح معبر الحدودي مع مصر بشكل "محدود" في كلا الاتجاهين، مما يسمح للفلسطينيين بالدخول والخروج من القطاع بعد إغلاقه لمدة عامين تقريبا.



ولم يحدد موعدا لفتح معبر رفح، لكنه أكد أنه سيقتصر على حركة المشاة ولن يستخدم لنقل البضائع، مضيفا أن "لن تمنع أحدا من المغادرة" حسب تعبيره. وأكد نتنياهو بأن إسرائيل هي من ستدير المعبر ولن يتم فتحه للبضائع.



إلى ذلك، بدأت إسرائيل الضغط من أجل حسم مسألة سلاح حركة فورا، واعتبرتها أولوية وليس إعادة إعمار ، وهو عكس ما تريده حماس.



وقال نتنياهو الثلاثاء إن إسرائيل تركز على نزع سلاح الحركة ونزع السلاح من غزة ، وذلك بعد عودة جثمان آخر رهينة من القطاع.



وقال في مؤتمر صحافي "نركز الآن على استكمال المهمتين المتبقيتين: نزع سلاح حماس، وجعل غزة خالية من السلاح والأنفاق".



وتتضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر بضغط أميركي، نزع سلاح حركة حماس.



وتعهد نتنياهو بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية "من نهر إلى البحر".

