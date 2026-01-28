رئيس الوزراء الكندي: "لا شيء طبيعياً" في التعامل مع الولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الكندي مارك أمام ، الثلاثاء، إنه حاليا "لا يوجد شيء طبيعي" في التعامل مع ، وذلك خلال إجابته عن أسئلة تتعلق بإدارته للعلاقات مع .



وكان كارني قد ألقى خطاباً في دافوس، الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى "تصدع" النظام العالمي الذي تقوده ، حيث لاقى استحساناً واسعاً داخل وخارجها.



ووصف زعيم الكندية ورئيس حزب المحافظين، بيير بواليفر، الخطاب بأنه "متقن الصياغة وبليغ الأداء"، في حين قال زعيم تكتل كيبيك الانفصالي، إيف فرانسوا بلانشيه، إنه "مطمئن ومبشر".



لكن مع بدء البرلمان الكندي دورة تشريعية جديدة الثلاثاء، عاد بلانشيه لينتقد كارني بسبب إدارته للعلاقات مع الولايات المتحدة.

Advertisement