بعد اقتحام فندق في نيويورك.. اعتقال عشرات المتظاهرين

أُلقي القبض على عشرات المتظاهرين، أمس الثلاثاء، بعد اقتحامهم ردهة فندق "هیلتون جاردن إن" في مانهاتن بنيويورك، متهمين الفندق بإيواء ضباط هجرة اتحاديين.



ورفض شخص أجاب على الهاتف في الفندق، التعليق على الأمر، كما لم يتم الرد على رسالة إلكترونية أرسلت إلى المكتب الصحافي لمجموعة "هيلتون" ليل الثلاثاء إلى فجر الأربعاء.



ولم يتضح على الفور ما إذا كان ضباط الهجرة يقيمون في الفندق بالفعل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا مكلولين، إن هذه المعلومات لن يتم الكشف عنها.



تأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي تقوم فيه إدارة بتنفيذ عملية ضد الهجرة واسعة النطاق أثارت معارضة واسعة النطاق وأدت إلى وفاة شخصين في مدينة مينيابوليس هذا الشهر. وقد واجهت سلاسل الفنادق، مثل "هيلتون"، صعوبات أحياناً في التعامل مع هذا الصراع خلال حملة القمع ضد المهاجرين والاحتجاجات المصاحبة لها.



واحتشد المتظاهرون في الردهة الصغيرة لفندق "هيلتون جاردن إن" وسط مانهاتن، يوم الثلاثاء، مرتدين قمصاناً كتب عليها "هيلتون تؤوي إدارة عناصر وكالة الهجرة والجمارك"، مطالبين الفندق بمنع ضباط الهجرة الفيدراليين من الإقامة هناك.

