وزير الخارجية المصرية يتصل بعراقجي وويتكوف بهدف خفض التصعيد في المنطقة

اتصل بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء بنظيره عباس عراقجي، وبالمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لبحث المستجدات بالمنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر بالإقليم.وقالت الخارجية المصرية إن الوزير عبد العاطي أكد على ضرورة "تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحد من التوتر، والعمل على تحقيق التهدئة، تفاديا لانزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار".وشدد على "أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي".وأكد عبد العاطي على "أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف ، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".