تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية المصرية يتصل بعراقجي وويتكوف بهدف خفض التصعيد في المنطقة

Lebanon 24
28-01-2026 | 03:09
A-
A+
وزير الخارجية المصرية يتصل بعراقجي وويتكوف بهدف خفض التصعيد في المنطقة
وزير الخارجية المصرية يتصل بعراقجي وويتكوف بهدف خفض التصعيد في المنطقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتصل وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء بنظيره الإيراني عباس عراقجي، وبالمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لبحث المستجدات بالمنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر بالإقليم.

وقالت الخارجية المصرية إن الوزير عبد العاطي أكد على ضرورة "تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحد من التوتر، والعمل على تحقيق التهدئة، تفاديا لانزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار".

وشدد على "أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأكد عبد العاطي على "أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: وزير الخارجية يبحث مع نظرائه الإيراني والعماني والفرنسي والمبعوث الأميركي خفض التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نعمل على خفض التصعيد وإنهاء الحرب في السودان
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء جدد دعم قطر لجهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره اليمني خلال اتصال هاتفي جهود السعودية ودولة الإمارات من أجل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 12:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دبلوماسي

الإيراني

الرامي

التزام

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-01-28
Lebanon24
05:40 | 2026-01-28
Lebanon24
05:30 | 2026-01-28
Lebanon24
05:10 | 2026-01-28
Lebanon24
05:05 | 2026-01-28
Lebanon24
04:45 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24