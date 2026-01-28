السجن 20 شهرا لسيدة كوريا الجنوبية الأولى سابقا.. اليكم السبب

أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة 20 شهرا بحق السابقة لكوريا الجنوبية، هي، بتهمة الفساد.



وأدانت الجزئية كيم بتهمة تلقيها رشي من مقابل خدمات تجارية.

يأتي هذا الحكم قبل حوالي ثلاثة أسابيع من إصدار المحكمة حكمها في تهمة التمرد الموجهة ضد الرئيس السابق، ، المخلوع بسبب فرضه الأحكام العرفية قبل عام.



وكان المستقل قد طالب في وقت سابق بإصدار عقوبة الإعدام بحق يون.



وجاء الحكم مفاجئا بحق سيدة الأولى سابقا، بعد أن طالب المدعي العام المستقل بسجنها لمدة 15 عاما بتهم تتعلق بتلقيها رشى والتلاعب بأسعار الأسهم وانتهاكات السياسي.