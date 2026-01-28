ترامب: كوبا تقترب من الانهيار

قال الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، إن كوبا الاشتراكية على حافة الانهيار.



وأضاف خلال زيارة لولاية إيوا: "كوبا دولة تقترب كثيرا من الانهيار".



ويشار إلى أن كوبا كانت تحصل على الأموال والنفط من ، وقال ترامب إنها لم تعد تتلقى هذا.

Advertisement