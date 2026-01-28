تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ترامب: كوبا تقترب من الانهيار
Lebanon 24
28-01-2026
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الثلاثاء، إن كوبا الاشتراكية على حافة الانهيار.
وأضاف
ترامب
خلال زيارة لولاية إيوا: "كوبا دولة تقترب كثيرا من الانهيار".
ويشار إلى أن كوبا كانت تحصل على الأموال والنفط من
فنزويلا
، وقال ترامب إنها لم تعد تتلقى هذا.
