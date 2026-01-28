تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بظروف برودة وإشعاع مرتفعة جداً.. روسيا تختبر مواداً خاصة للفضاء
Lebanon 24
28-01-2026
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس
المركز القومي للبحوث
"معهد كورشاتوف" في
روسيا
، ميخائيل
كوفالتشوك
، عن إجراء اختبار مواد لاستخدامها في الفضاء في ظروف درجة حرارة 120 درجة مئوية تحت الصفر ومستوى إشعاع مرتفع.
وقال كوفالتشوك خلال المنتدى الدولي الثالث للمواد الجديدة والكيمياء والتقنيات "إيه إم تي إكسبو 2026" في
موسكو
: "تختبر معداتنا الخصائص الميكانيكية للمواد عند درجات حرارة تصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر وعند مستوى إشعاع هائل"، وذلك لاستخدامها في الفضاء.
في خطوة تبدو وكأنها خرجت من أفلام الخيال العلمي، أعلنت روسيا الشهر الماضي عن خطتها لبناء محطة طاقة نووية على سطح القمر خلال العقد القادم، لتوفير الطاقة لبرنامجها الفضائي القمري ودعم محطة أبحاث روسية صينية مشتركة، في سباق محتدم بين القوى الكبرى لاستكشاف الفضاء الخارجي.
عودة روسيا إلى سباق الفضاء
منذ أن أصبح رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين أول إنسان ينطلق إلى الفضاء عام 1961، اعتادت روسيا على الريادة في استكشاف
الكون
. لكن العقود الأخيرة شهدت تراجعاً أمام
الولايات المتحدة
والصين، خصوصاً بعد حادثة اصطدام مركبة الفضاء غير المأهولة «لونا 25» بسطح القمر عام 2023، في حين أحدثت شركات خاصة مثل «سبيس إكس» بقيادة
إيلون ماسك
ثورة في قطاع إطلاق المركبات الفضائية.
Advertisement
