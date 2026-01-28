مسؤول عسكريّ إيرانيّ للولايات المتّحدة: سنُواجه أيّ تهديدات

أكد مسؤول التنسيق في الجيش أن ستواجه "أي تهديدات في البر والبحر والجو".

واعتبر أن "الهدف من الحشد العسكري الأميركي هو إرهابنا ونحن لا نهاب القوة الزائفة".

وقال: "العدوّ يعلم بأنه سيتحمل خسائر كبيرة في حال أقدم على أي اعتداء".