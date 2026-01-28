تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وصول الشرع إلى روسيا لإجراء مُحادثات ثنائيّة مع بوتين
Lebanon 24
28-01-2026
|
05:40
وصل الرئيس السوري
أحمد الشرع
إلى العاصمة الروسية
موسكو
، لإجراء مباحثات ثنائية مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
.
وهبطت طائرة الرئيس السوري في
مطار فنوكوفو
في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
مطار فنوكوفو
أحمد الشرع
فلاديمير
روسيا
