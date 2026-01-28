في روسيا... اندلاع حريق كبير في مصنع سابق لـفولكسفاغن

اندلع حريق ضخم في مصنع سابق لشركة "فولكسفاغن" في مدينة كالوغا الروسية، والذي يحوي حاليا خطوط إنتاج لسيارات العلامة التجارية الروسية " " (المعروفة سابقا باسم " ").



وبحسب المعلومات الأولية تبلغ مساحة الحريق حاليا حوالي 4000 . وبدأ الحريق بشرارة في ورشة هيكل السيارات بسبب اشتعال المواد البلاستيكية، ثم امتدت النيران بسرعة إلى رغوة البوليسترين (الستايروفوم) الموجودة في المبنى.



وبحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي"، فإن الموقع يحتوي حاليا على مستودع لتخزين مادة الستايروفوم، حيث اندلع حريق في موقعين تبلغ مساحة الأولى 100 متر مربع والثانية 200 متر مربع.



وقد تم إخلاء جميع العاملين في الموقع، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن إصابات بشرية.



وأفادت التقارير بأنه "لم تسجل أي إصابات بشرية حتى الآن نتيجة هذا الحادث، حيث تبذل جهود مكثفة من فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده".

