Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في روسيا... اندلاع حريق كبير في مصنع سابق لـ"فولكسفاغن"

Lebanon 24
28-01-2026 | 05:47
في روسيا... اندلاع حريق كبير في مصنع سابق لـفولكسفاغن
في روسيا... اندلاع حريق كبير في مصنع سابق لـفولكسفاغن photos 0
اندلع حريق ضخم في مصنع سابق لشركة "فولكسفاغن" الألمانية في مدينة كالوغا الروسية، والذي يحوي حاليا خطوط إنتاج لسيارات العلامة التجارية الروسية "تينيت" (المعروفة سابقا باسم "شيري").

وبحسب المعلومات الأولية تبلغ مساحة الحريق حاليا حوالي 4000 متر مربع. وبدأ الحريق بشرارة في ورشة هيكل السيارات بسبب اشتعال المواد البلاستيكية، ثم امتدت النيران بسرعة إلى رغوة البوليسترين (الستايروفوم) الموجودة في المبنى.

وبحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي"، فإن الموقع يحتوي حاليا على مستودع لتخزين مادة الستايروفوم، حيث اندلع حريق في موقعين تبلغ مساحة الأولى 100 متر مربع والثانية 200 متر مربع.

وقد تم إخلاء جميع العاملين في الموقع، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن إصابات بشرية.

وأفادت التقارير بأنه "لم تسجل أي إصابات بشرية حتى الآن نتيجة هذا الحادث، حيث تبذل جهود مكثفة من فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده".
