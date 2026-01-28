إسرائيل تواجه موجة هجرة سلبية… صافي المغادرين يفوق العائدين

أظهرت بيانات أن عدد المهاجرين الإسرائيليين المغادرين في عام 2024 بلغ ما مجموعه 82,800 شخص، بينما بلغ عدد العائدين 24,200 شخص.



وبحسب صحيفة " "، قال المكتب إن الهجرة للإسرائيليين (الوافدين مطروحًا منه العائدين) هو "سالب"، أي أن عدد المغادرين يفوق عدد العائدين.



وبذلك، بلغ صافي الهجرة السالب 58,600 إسرائيلي، وفقًا لبيانات المكتب.



واستنادًا إلى تقديرات أولية لعام 2025، أفاد المكتب بأن 69,500 إسرائيلي صُنِّفوا كمهاجرين مغادرين و18,800 كمهاجرين عائدين، ما يعني أن صافي الهجرة السالب يبلغ حوالي 50,700 إسرائيلي.



وكان تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات في أظهر أرقامًا صادمة حول أعداد موجات الهجرة السلبية التي غادرت بلا عودة في الفترة ما بين 2020 إلى 2024.



وأشار التقرير إلى مغادرة إسرائيل قرابة 145 ألف نسمة، وهي نسبة تزيد بكثير عن الذين عادوا إليها. (ارم نيوز)

