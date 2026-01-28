الشيخ محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا غداً

يبدأ ، رئيس ، يوم غد الخميس زيارة رسمية إلى ، وفق ما ذكرت (وام).



ويبحث الشيخ خلال الزيارة مع نظيره الروسي ، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



