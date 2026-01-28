تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الشيخ محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا غداً

Lebanon 24
28-01-2026 | 07:35
الشيخ محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا غداً
الشيخ محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا غداً photos 0
يبدأ الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، يوم غد الخميس زيارة رسمية إلى روسيا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
