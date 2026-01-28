ترامب يُهدّد إيران: أسطول ضخم يتّجه نحوكم

كتب الرئيس الأميركي عبر منصة "تروث سوشيال":

"أسطول ضخم يتجه نحو . إنه يتحرك بسرعة، بقوة وحماس وهدف كبيرين. إنه أسطول أكبر، بقيادة حاملة الطائرات العظيمة أبراهام ، من ذلك الذي أُرسل إلى . وكما هو الحال مع فنزويلا، فإن الأسطول مستعد وقادر على إنجاز مهمته بسرعة، وباستخدام العنف إذا لزم الأمر. نأمل أن تبادر إيران سريعاً إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف - خالٍ من الأسلحة النووية - اتفاق يصب في مصلحة كافة الأطراف. الوقت ينفد، والأمر في غاية الأهمية. كما قلت لإيران من قبل: أبرموا اتفاقاً. لكنهم لم يفعلوا ذلك، فكانت النتيجة "عملية مطرقة منتصف الليل"، التي ألحقت دماراً هائلاً بإيران. الهجوم المقبل سيكون أسوأ بكثير. لا تسمحوا بتكرار ذلك".