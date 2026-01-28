حرائق غابات ومنازل من دون كهرباء... إليكم ما تشهده أستراليا لليوم الخامس



اجتاحت موجة حارة قياسية جنوب شرقي لليوم الخامس على التوالي، مما زاد من اشتعال حرائق الغابات وأضاف ضغوطاً على شبكة الكهرباء وقطع عن آلاف البنايات.



وقالت السلطات إن الموجة الحارة هي الأسوأ التي تشهدها منذ حرائق غابات اندلعت في 2009 وسميت بالسبت الأسود وأودت بحياة 173 شخصاً، وأضافت أن من غير المتوقع أن تخف حدتها حتى مطلع الأسبوع.



وقال مسؤول في فيكتوريا: "نحن الآن في اليوم الخامس من موجة الحر اللافحة.. هنا في فيكتوريا، وبدأنا نشهد بعض تبعاتها".



وأضاف: "لا يزال التحذير من الحرارة المرتفعة سارياً، ونتوقع أن نشهد على مدى ثمانية أيام متتالية موجة حر شديدة إلى بالغة الشدة".



وقال ديفيد كروك، الخبير في المكتب للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة ناجمة عن تغير المناخ، ووصف درجات الحرارة بأنها "غير معتادة على الإطلاق".



وأضاف: "يمكن مقارنة شدة هذه الموجة الحارة بما شهدته المنطقة في كانون الثاني 2009، وكذلك في كانون الثاني 1939".



وتابع قائلاً: "تشير البيانات إلى زيادة طويلة في تكرار موجات الحر وشدتها، لا سيما منذ عام 2000 بسبب تغير المناخ".



وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 11 ألف منشأة في ولاية فيكتوريا، بانخفاض عن 105 آلاف في اليوم السابق. كما يكافح رجال الإطفاء ستة حرائق كبرى، ثلاثة منها خارج نطاق السيطرة.



وأتى حريق واحد على أكثر من 27 ألف فدان ودمر 16 بناية على الأقل. (العربية)

