قتلى وجرحى في انهيار منجم ذهب في السودان

لقي 13 من عمال مناجم حتفهم وأصيب 6 آخرون بجروح في انهيار في أحد المناجم في .



وقالت للموارد التعدينية إن الانهيار وقع في "5 آبار مهجورة" في منجم أم فكرون في .



وأضاف بيان الشركة أن "الآبار المنهارة كانت مهجورة وموقوفة عن العمل غير أن بعض المعدّنين تسللوا إليها وقاموا بالعمل بصورة غير مقننة". (العربية)

