عربي-دولي
قتلى وجرحى في انهيار منجم ذهب في السودان
Lebanon 24
28-01-2026
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي 13 من عمال مناجم
الذهب
حتفهم وأصيب 6 آخرون بجروح في انهيار في أحد المناجم في
جنوب السودان
.
وقالت
الشركة السودانية
للموارد التعدينية إن الانهيار وقع في "5 آبار مهجورة" في منجم أم فكرون في
ولاية جنوب كردفان
.
وأضاف بيان الشركة أن "الآبار المنهارة كانت مهجورة وموقوفة عن العمل غير أن بعض المعدّنين تسللوا إليها وقاموا بالعمل بصورة غير مقننة". (العربية)
