Najib Mikati
عربي-دولي

قتلى وجرحى في انهيار منجم ذهب في السودان

Lebanon 24
28-01-2026 | 09:49
قتلى وجرحى في انهيار منجم ذهب في السودان
لقي 13 من عمال مناجم الذهب حتفهم وأصيب 6 آخرون بجروح في انهيار في أحد المناجم في جنوب السودان.

وقالت الشركة السودانية للموارد التعدينية إن الانهيار وقع في "5 آبار مهجورة" في منجم أم فكرون في ولاية جنوب كردفان.

وأضاف بيان الشركة أن "الآبار المنهارة كانت مهجورة وموقوفة عن العمل غير أن بعض المعدّنين تسللوا إليها وقاموا بالعمل بصورة غير مقننة". (العربية)
