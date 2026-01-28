ماذا دار بين بوتين والشرع في موسكو؟

أشاد ، بالعلاقات بين بلاده وسوريا التي قال إنها تتطور بفضل جهود نظيره أحمد .



وأضاف خلال محادثاته مع الشرع في : "علينا فعل الكثير لإعادة إعمار ، والشركات الروسية مستعدة للمساهمة في ذلك".



وتابع: "منذ الزيارة الأخيرة للشرع إلى موسكو، هناك لجان مختلفة تعمل في مختلف المجالات لتطوير العلاقات بين البلدين".



وأكد بوتين أن ممثلي قطاع البناء الروسي مستعدون للتعاون لإعادة إعمار سوريا.



وأشار إلى أن " وسوريا نجحتا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما، وهذا التقدم ملحوظ، ويجب الحفاظ عليه".



أما الشرع، فقال: "سعيد بهذه الزيارة إلى موسكو، هناك الكثير من المواضيع المشتركة بيننا".



وأضاف: "سوريا خلال العام الماضي تجاوزت الكثير من العقبات آخرها تحدي توحيد أراضيها"، موضحاً أن "روسيا تدعم وحدة واستقرار الأراضي ، ولها دور تاريخي في استقرار الإقليم بأكمله".



وتابع الشرع: "نأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تكون منطقة بأفضل حال من التنمية والازدهار". (ارم نيوز)

