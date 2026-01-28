تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

ماذا دار بين بوتين والشرع في موسكو؟

Lebanon 24
28-01-2026 | 10:15
ماذا دار بين بوتين والشرع في موسكو؟
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعلاقات بين بلاده وسوريا التي قال إنها تتطور بفضل جهود نظيره أحمد الشرع.

وأضاف بوتين خلال محادثاته مع الشرع في موسكو: "علينا فعل الكثير لإعادة إعمار سوريا، والشركات الروسية مستعدة للمساهمة في ذلك". 

وتابع: "منذ الزيارة الأخيرة للشرع إلى موسكو، هناك لجان مختلفة تعمل في مختلف المجالات لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأكد بوتين أن ممثلي قطاع البناء الروسي مستعدون للتعاون لإعادة إعمار سوريا.

وأشار إلى أن "روسيا وسوريا نجحتا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما، وهذا التقدم ملحوظ، ويجب الحفاظ عليه". 

أما الشرع، فقال: "سعيد بهذه الزيارة إلى موسكو، هناك الكثير من المواضيع المشتركة بيننا". 

وأضاف: "سوريا خلال العام الماضي تجاوزت الكثير من العقبات آخرها تحدي توحيد أراضيها"، موضحاً أن "روسيا تدعم وحدة واستقرار الأراضي السورية، ولها دور تاريخي في استقرار الإقليم بأكمله".

وتابع الشرع: "نأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تكون منطقة الشرق الأوسط بأفضل حال من التنمية والازدهار". (ارم نيوز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

الشرق الأوسط

فلاديمير

السورية

روسيا

