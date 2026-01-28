قرار مُثير للجدل في سوريا... ممنوع "المكياج" للموظفات خلال الدوام الرسميّ

أثار قرار محافظة ، في منع تبرّج الموظفات خلال الدوام الرسمي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعيّ.



وتداول مستخدمون خلال اليومين الماضيين نسخة عن تعميم منسوب إلى محافظ اللاذقية، يطلب خلاله من الإدارات "إبلاغ جميع العاملات" في المؤسسات العامة والبلديات "بعدم وضع المكياج بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي"، داعيا إلى التقيّد به "تحت طائلة المساءلة القانونية". (العربية)

