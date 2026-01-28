تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصين تحذر من مغامرة عسكرية في الشرق الأوسط

Lebanon 24
28-01-2026 | 12:42
A-
A+

الصين تحذر من مغامرة عسكرية في الشرق الأوسط
الصين تحذر من مغامرة عسكرية في الشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّرت الصين، اليوم الأربعاء، من الانزلاق نحو مغامرة عسكرية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تصاعد التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، والتي بدورها أكدت أنها سترد على أي هجوم يستهدفها.
 

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ أمام مجلس الأمن إن "استخدام القوة لا يمكن أن يحل المشكلات. وأية مغامرة عسكرية لن تفعل سوى أن تدفع المنطقة نحو هاوية المجهول".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تحذّر من أي "مغامرة عسكرية" في إيران
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: أي مغامرة عسكرية ستدفع المنطقة إلى جحيم لا يمكن توقع تبعاته
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: أي مغامرة عسكرية في فنزويلا ستفجّر سلاسل التوريد
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل حاملة الطائرات لينكولن ومجموعتها الضاربة من بحر جنوب الصين إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

وقال السفير

مجلس الأمن

دونالد

التزام

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-28
Lebanon24
15:59 | 2026-01-28
Lebanon24
15:50 | 2026-01-28
Lebanon24
15:34 | 2026-01-28
Lebanon24
15:15 | 2026-01-28
Lebanon24
15:14 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24