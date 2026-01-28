تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

كلام مفاجئ.. هذا ما قاله وزير الخارجية الأميركي عن عملية اختطاف مادورو

Lebanon 24
28-01-2026 | 14:12
كلام مفاجئ.. هذا ما قاله وزير الخارجية الأميركي عن عملية اختطاف مادورو
كلام مفاجئ.. هذا ما قاله وزير الخارجية الأميركي عن عملية اختطاف مادورو photos 0
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاربعاء، إن العملية التي استهدفت اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته في فنزويلا كان يمكن ألا تحدث.
وأضاف روبيو، خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: "ربما لم تكن العملية لتحدث. لنجاحها، كان لا بد من اجتماع عدة عوامل في المكان المناسب وفي الوقت المناسب".

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع فنزويلا. (روسيا اليوم) 
