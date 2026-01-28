حماس تعلن استعدادها لنقل الحكم في غزة إلى لجنة التكنوقراط

أكدت حركة ، اليوم الأربعاء، أنها جاهزة لنقل كامل للحكم في إلى لجنة التكنوقراط ، مشددة على ضرورة إعادة فتح معبر في كلا الاتجاهين ومن دون "عوائق إسرائيلية".





وقال المتحدث باسم حماس : "هناك بروتوكولات جُهزت، وملفات قد أُتمت، ولجان تشرف على عملية التسليم بحيث نكون أمام عملية تسليم كاملة للحكم في قطاع غزة إلى هذه اللجنة" الوطنية، بحسب "فرانس برس".





وأضاف : "يجب أن يتم فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بشكل كامل و(ضمان) حرية الدخول والخروج إلى قطاع غزة من دون أية عوائق إسرائيلية".

