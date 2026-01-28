تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ماكرون: أرسلت مولدات كهربائية إلى أوكرانيا
Lebanon 24
28-01-2026
|
14:48
أعلن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
أنه تحدث مع نظيره الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
للتعبير عن إدانته لأحدث الهجمات الروسية، مشيرا إلى أنه سيجري إرسال مولدات كهربائية إلى
أوكرانيا
.
وتسببت موجة الهجمات الروسية الأحدث على أوكرانيا بانقطاع
التيار
الكهربائي وأنظمة التدفئة في معظم أنحاء البلاد، ووقعت في إطار تبادل البلدين للهجمات على البنية التحتية للطاقة.
