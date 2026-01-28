تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تهديد إيران.. 10 قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط

Lebanon 24
28-01-2026 | 15:14
A-
A+

بعد تهديد إيران.. 10 قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط
بعد تهديد إيران.. 10 قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفع عدد القطع البحرية الأميركية في المنطقة إلى عشرة، مع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية جديدة، ما يمنح الرئيس دونالد ترامب قدرة عسكرية كبرى إذا قرّر توجيه ضربة لإيران.

ويقترب إجمالي عدد السفن الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط من المستوى الذي شوهد في الكاريبي قبل العملية العسكرية السريعة التي نفّذتها قوات أميركية خاصة وأدّت إلى توقيف الرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضح مسؤول أميركي الأربعاء، أن العدد الإجمالي للسفن الأميركية في الشرق الأوسط بلغ عشر قطع.


يشمل ذلك مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي تضم ثلاث مدمّرات ومقاتلات شبح من نوع إف-35 سي، بحسب "فرانس برس".


وهناك أيضا ست قطع حربية أميركية تنشط في المنطقة، هي ثلاث مدمّرات وثلاث سفن للقتال الساحلي. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لو لم نقصف إيران لطورت برنامجها النووي ولما تحقق السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كازاخستان: إيران تُعدّ جارا قريبا وشريكا موثوقا به في منطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

منح الرئيس

الكاريبي

لينكولن

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-28
Lebanon24
15:59 | 2026-01-28
Lebanon24
15:50 | 2026-01-28
Lebanon24
15:34 | 2026-01-28
Lebanon24
15:15 | 2026-01-28
Lebanon24
14:48 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24