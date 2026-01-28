بعد تهديد إيران.. 10 قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط

ارتفع عدد القطع البحرية الأميركية في المنطقة إلى عشرة، مع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية جديدة، ما يمنح قدرة عسكرية كبرى إذا قرّر توجيه ضربة لإيران.



ويقترب إجمالي عدد السفن الأميركية المنتشرة في من المستوى الذي شوهد في قبل العملية العسكرية السريعة التي نفّذتها قوات أميركية خاصة وأدّت إلى توقيف الرئيس .



وأوضح مسؤول أميركي الأربعاء، أن العدد الإجمالي للسفن الأميركية في الشرق الأوسط بلغ عشر قطع.





يشمل ذلك مجموعة حاملة الطائرات أبراهام التي تضم ثلاث مدمّرات ومقاتلات شبح من نوع سي، بحسب "فرانس برس".





وهناك أيضا ست قطع حربية أميركية تنشط في المنطقة، هي ثلاث مدمّرات وثلاث سفن للقتال الساحلي. (آرم نيوز)

