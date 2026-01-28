آخر كلام إسرائيلي عن "ضربة إيران".. قناة تعلنه

ذكرت القناة الـ"13" ، اليوم الأربعاء، أنَّ الولايات المُتحدة الأميركية تُوسع وجودها العسكري في بشكل ملحوظ استعداداً لعملية هجومية في .



كذلك، يُقدّر الجيش الإسرائيليّ أنَّ الإدارة الأميركية تضع شروطاً للمفاوضات يصعب على طهران تلبيتها، مما يزيد من احتمال نشوب صراع، وفق ما ذكرت القناة.





في غضون ذلك، واصلت إيران تصعيد لهجتها وتهديداتها تجاه ، وكذلك تجاه ، قائلةً: "أي هجوم ضدنا سيؤدي إلى حرب؛ وسيكون مركز تل أبيب في مرمى الصواريخ".





وفي الوقت نفسه، تحافظ إسرائيل على حالة تأهب قصوى، ويتمثل المطلب الموجه للأميركيين في ردّ كامل على تهديد الصواريخ الباليستية.





واليوم، صعّد ترامب لهجته تجاه طهران، معلناً أن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو المنطقة، مشيراً إلى أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تقوده.



كذلك، قال ترامب إنَّ الأسطول مستعد لتنفيذ مهمته "بقوة إذا لزم الأمر"، داعياً القيادة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق غير نووي.





من جهة أخرى، صرّحت سفارة إيران لدى بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة للحوار، لكنها "ستردّ بقوة إذا ما وُضعت في موقف حرج".





بالتزامن مع هذه التهديدات، أطلق الجيش الأميركي مناورة جوية واسعة النطاق في أنحاء الشرق الأوسط لإظهار قدراته على الانتشار السريع.





وأكد قائد القوات الجوية الأميركية، الجنرال ديريك فرانس، أن القوات جاهزة لتنفيذ طلعات جوية قتالية بدقة متناهية. من جهة أخرى، أعلن نائب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري سيطرته الكاملة على مضيق هرمز، مُحذراً الدول المجاورة من أنه في حال استخدام أراضيها لمهاجمة إيران، فسيتم اعتبارها طرفاً معادياً.





وبحسب القناة الـ"13"، فإن إسرائيل تُحافظ على حالة تأهب قصوى، وفي نهاية الأسبوع، اجتمع قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، مع رئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش لتنسيق العمليات.





وبينما تعزز الولايات المتحدة دفاعاتها بسفن مخصصة وبطارية منظومة ثاد الصاروخية التي يُتوقع وصولها قريباً، تأمل القدس أن تركز الضربة الأميركية الافتتاحية، في حال وقوع هجوم، على مستودعات الصواريخ الإيرانية للحد من الأضرار التي قد تلحق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.





إلى ذلك، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين أن الولايات المتحدة وضعت أمام إيران حزمة مطالب واضحة، في مقدّمها وقف كل أشكال الدعم الذي تقدّمه لوكلائها في المنطقة، بمن فيهم حماس و" " و"الحوثيون" في اليمن.





وبحسب الصحيفة، يأتي هذا الشرط ضمن مسار تفاوضي أوسع تسعى من خلاله واشنطن إلى تقليص نفوذ طهران الإقليمي، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية.