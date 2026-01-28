تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
11 دولة تحث إسرائيل على فتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
Lebanon 24
28-01-2026
|
15:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
حضّت 11 دولة، بينها
فرنسا
وكندا وبريطانيا، يوم الأربعاء،
إسرائيل
على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى
قطاع غزة
"من دون عوائق"، مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك ما زال "كارثيا".
وأعرب وزراء خارجية بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وإيرلندا وأيسلندا واليابان والنروج والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، أوردته "فرانس برس"، عن أسفهم قائلين "على الرغم من زيادة المساعدات الداخلة إلى غزة، فإن الوضع لا يزال كارثيا، والإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان".
وأشاروا إلى أن "إسرائيل وافقت على خطة السلام المؤلفة من 20 بندا التي طرحها الرئيس
ترامب
، وتشمل التزاما بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تنسقها
الأمم المتحدة
والهلال الأحمر، وتوزيعها في قطاع غزة من دون عوائق".
وعليه، دعوا الحكومة
الإسرائيلية
إلى "اتخاذ التدابير الضرورية فورا"، مثل "ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة، ولا سيما من خلال رفع شروط تسجيلها الصارمة"، و"إعادة فتح كل المعابر وتنفيذ الخطة المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين".
يأتي البيان المشترك بعدما استعادت إسرائيل رفات آخر رهينة من قطاع غزة الاثنين، وهو شرط كانت وضعته لإحراز أي تقدم إضافي في مفاوضات السلام، ما مهّد الطريق لإعادة فتح معبر رفح الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر: على إسرائيل كقوة احتلال تسهيل مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بسرعة ودون عوائق
Lebanon 24
الصليب الأحمر: على إسرائيل كقوة احتلال تسهيل مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بسرعة ودون عوائق
29/01/2026 01:46:04
29/01/2026 01:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تدعو إسرائيل لاحترام وقف النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات
Lebanon 24
ألمانيا تدعو إسرائيل لاحترام وقف النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات
29/01/2026 01:46:04
29/01/2026 01:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف: بدء وصول مساعدات إنسانية لحضرموت بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة
Lebanon 24
التحالف: بدء وصول مساعدات إنسانية لحضرموت بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة
29/01/2026 01:46:04
29/01/2026 01:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر منخرطة مع الوسطاء لإعادة فتح معبر رفح وإيصال المساعدات والاتصالات مستمرة
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر منخرطة مع الوسطاء لإعادة فتح معبر رفح وإيصال المساعدات والاتصالات مستمرة
29/01/2026 01:46:04
29/01/2026 01:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
بريطانيا
قطاع غزة
إسبانيا
اليابان
تابع
قد يعجبك أيضاً
على متنها نائب ومرشح للكونغرس.. فقدان طائرة كولومبية تقلّ 15 شخصا!
Lebanon 24
على متنها نائب ومرشح للكونغرس.. فقدان طائرة كولومبية تقلّ 15 شخصا!
16:54 | 2026-01-28
28/01/2026 04:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن "ضربة إيران".. قناة تعلنه
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن "ضربة إيران".. قناة تعلنه
15:59 | 2026-01-28
28/01/2026 03:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تقرير يكشف ما طلبته أميركا من إيران
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تقرير يكشف ما طلبته أميركا من إيران
15:34 | 2026-01-28
28/01/2026 03:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديد إيران.. 10 قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط
Lebanon 24
بعد تهديد إيران.. 10 قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط
15:14 | 2026-01-28
28/01/2026 03:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2026-01-28
على متنها نائب ومرشح للكونغرس.. فقدان طائرة كولومبية تقلّ 15 شخصا!
15:59 | 2026-01-28
آخر كلام إسرائيلي عن "ضربة إيران".. قناة تعلنه
15:34 | 2026-01-28
بشأن "حزب الله".. تقرير يكشف ما طلبته أميركا من إيران
15:15 | 2026-01-28
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:14 | 2026-01-28
بعد تهديد إيران.. 10 قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط
14:48 | 2026-01-28
ماكرون: أرسلت مولدات كهربائية إلى أوكرانيا
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 01:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
29/01/2026 01:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
29/01/2026 01:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24