تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

11 دولة تحث إسرائيل على فتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
28-01-2026 | 15:50
A-
A+
11 دولة تحث إسرائيل على فتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
11 دولة تحث إسرائيل على فتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حضّت 11 دولة، بينها فرنسا وكندا وبريطانيا، يوم الأربعاء، إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "من دون عوائق"، مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك ما زال "كارثيا".

وأعرب وزراء خارجية بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وإيرلندا وأيسلندا واليابان والنروج والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، أوردته "فرانس برس"، عن أسفهم قائلين "على الرغم من زيادة المساعدات الداخلة إلى غزة، فإن الوضع لا يزال كارثيا، والإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان".

وأشاروا إلى أن "إسرائيل وافقت على خطة السلام المؤلفة من 20 بندا التي طرحها الرئيس ترامب، وتشمل التزاما بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وتوزيعها في قطاع غزة من دون عوائق".

وعليه، دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى "اتخاذ التدابير الضرورية فورا"، مثل "ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة، ولا سيما من خلال رفع شروط تسجيلها الصارمة"، و"إعادة فتح كل المعابر وتنفيذ الخطة المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين".

يأتي البيان المشترك بعدما استعادت إسرائيل رفات آخر رهينة من قطاع غزة الاثنين، وهو شرط كانت وضعته لإحراز أي تقدم إضافي في مفاوضات السلام، ما مهّد الطريق لإعادة فتح معبر رفح الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر: على إسرائيل كقوة احتلال تسهيل مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بسرعة ودون عوائق
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تدعو إسرائيل لاحترام وقف النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف: بدء وصول مساعدات إنسانية لحضرموت بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر منخرطة مع الوسطاء لإعادة فتح معبر رفح وإيصال المساعدات والاتصالات مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بريطانيا

قطاع غزة

إسبانيا

اليابان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-28
Lebanon24
15:59 | 2026-01-28
Lebanon24
15:34 | 2026-01-28
Lebanon24
15:15 | 2026-01-28
Lebanon24
15:14 | 2026-01-28
Lebanon24
14:48 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24