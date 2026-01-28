11 دولة تحث إسرائيل على فتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

حضّت 11 دولة، بينها وكندا وبريطانيا، يوم الأربعاء، على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى "من دون عوائق"، مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك ما زال "كارثيا".



وأعرب وزراء خارجية بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وإيرلندا وأيسلندا واليابان والنروج والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، أوردته "فرانس برس"، عن أسفهم قائلين "على الرغم من زيادة المساعدات الداخلة إلى غزة، فإن الوضع لا يزال كارثيا، والإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان".



وأشاروا إلى أن "إسرائيل وافقت على خطة السلام المؤلفة من 20 بندا التي طرحها الرئيس ، وتشمل التزاما بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تنسقها والهلال الأحمر، وتوزيعها في قطاع غزة من دون عوائق".



وعليه، دعوا الحكومة إلى "اتخاذ التدابير الضرورية فورا"، مثل "ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة، ولا سيما من خلال رفع شروط تسجيلها الصارمة"، و"إعادة فتح كل المعابر وتنفيذ الخطة المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين".



يأتي البيان المشترك بعدما استعادت إسرائيل رفات آخر رهينة من قطاع غزة الاثنين، وهو شرط كانت وضعته لإحراز أي تقدم إضافي في مفاوضات السلام، ما مهّد الطريق لإعادة فتح معبر رفح الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية.



