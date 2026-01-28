تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
على متنها نائب ومرشح للكونغرس.. فقدان طائرة كولومبية تقلّ 15 شخصا!
Lebanon 24
28-01-2026
|
16:54
أعلنت
شركة الطيران
الكولومبية الحكومية "ساتينا" أن السلطات الجوية والعسكرية بدأت، يوم الأربعاء، عملية بحث عن طائرة تجارية صغيرة كانت تقل 15 شخصًا، بينهم 13 راكبًا وطاقم مكون من فردين، بعدما فقد الاتصال بها أثناء تحليقها في
شمال شرق
البلاد.
وأوضحت الشركة في بيان أن الرحلة رقم (إن.إس.إي 8849) أقلعت حوالي الساعة 11:42 صباحًا، وكان من المقرر أن تصل إلى وجهتها الساعة 12:05 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وقد تم تسجيل آخر اتصال لها مع مراقبة الحركة الجوية عند الساعة 11:54 صباحًا يوم الأربعاء.
وأشارت صحيفة "إل تيمبو" إلى أن من بين ركاب الطائرة نائب
برلماني
يُدعى ديوخينيس كينتيرو ومرشح للكونغرس في الانتخابات المقررة
مارس
المقبل يُدعى
كارلوس سالسيدو
.
ويُذكر أن الاتصال بالطائرة انقطع فوق منطقة جبلية مزروعة بأوراق الكوكا، المادة الخام لصناعة الكوكايين، والتي تشهد نشاط جماعات مسلحة غير قانونية، بما في ذلك
جيش التحرير
الوطني وفصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك".
