على متنها نائب ومرشح للكونغرس.. فقدان طائرة كولومبية تقلّ 15 شخصا!

أعلنت الكولومبية الحكومية "ساتينا" أن السلطات الجوية والعسكرية بدأت، يوم الأربعاء، عملية بحث عن طائرة تجارية صغيرة كانت تقل 15 شخصًا، بينهم 13 راكبًا وطاقم مكون من فردين، بعدما فقد الاتصال بها أثناء تحليقها في البلاد.





وأوضحت الشركة في بيان أن الرحلة رقم (إن.إس.إي 8849) أقلعت حوالي الساعة 11:42 صباحًا، وكان من المقرر أن تصل إلى وجهتها الساعة 12:05 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وقد تم تسجيل آخر اتصال لها مع مراقبة الحركة الجوية عند الساعة 11:54 صباحًا يوم الأربعاء.





وأشارت صحيفة "إل تيمبو" إلى أن من بين ركاب الطائرة نائب يُدعى ديوخينيس كينتيرو ومرشح للكونغرس في الانتخابات المقررة المقبل يُدعى .





ويُذكر أن الاتصال بالطائرة انقطع فوق منطقة جبلية مزروعة بأوراق الكوكا، المادة الخام لصناعة الكوكايين، والتي تشهد نشاط جماعات مسلحة غير قانونية، بما في ذلك الوطني وفصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك".

