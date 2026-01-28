تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رغم التقدم الميداني.. تقرير يؤكد أن روسيا تدفع ثمناً بشرياً باهظاً في أوكرانيا

Lebanon 24
28-01-2026 | 23:05
A-
A+

رغم التقدم الميداني.. تقرير يؤكد أن روسيا تدفع ثمناً بشرياً باهظاً في أوكرانيا
رغم التقدم الميداني.. تقرير يؤكد أن روسيا تدفع ثمناً بشرياً باهظاً في أوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر تقرير صدر يوم الثلاثاء من أن عدد الجنود القتلى أو الجرحى أو المفقودين من كلا جانبي الحرب الروسية على أوكرانيا قد يصل إلى مليوني شخص بحلول فصل الربيع، مشيرا إلى أن روسيا تتكبد أكبر عدد من القتلى في صفوف القوات لأي قوة كبرى في أي صراع منذ الحرب العالمية الثانية.

وصدر هذا التقرير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قبل أقل من شهر من الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ومع استمرار الحرب خلال شتاء شديد البرودة آخر، أدت الضربات الروسية يوم الأربعاء إلى تضرر مبنى سكني بضواحي كييف، مما أسفر عن مقتل شخصين. كما أصيب تسعة آخرون في هجمات استهدفت مدينتي أوديسا وكريفي ريه الأوكرانيتين، بالإضافة إلى منطقة زابوريجيا الواقعة على خط المواجهة.

وذكر تقرير المركز أن روسيا تكبدت 2ر1 مليون ضحية (بين قتيل وجريح)، بما في ذلك ما يصل إلى 325 ألف قتيل من القوات، في الفترة ما بين شباط 2022 وكانون الأول 2025.

وجاء في التقرير: "على الرغم من المزاعم بتحقيق زخم في ساحة المعركة بأوكرانيا، تظهر البيانات أن روسيا تدفع ثمنا باهظا مقابل مكاسب ضئيلة، وهي في تراجع كقوة كبرى. لم تتكبد أي قوة كبرى أرقاما قريبة من هذه الخسائر أو الوفيات في أي حرب منذ الحرب العالمية الثانية".

وقدر التقرير أن أوكرانيا، بجيشها وسكانها الأقل عددا، تكبدت خسائر عسكرية تتراوح بين 500 ألف و600 ألف جندي، بما في ذلك ما يصل إلى 140 ألف قتيل.

ولا تقدم موسكو ولا كييف بيانات آنية حول الخسائر العسكرية، ويسعى كل جانب لتضخيم حجم خسائر الجانب الآخر. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: "أعداء إسرائيل سيدفعون ثمناً باهظاً"
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: شعبنا دفع ثمنا باهظا للحروب ويجب أن يكون قرار السلم والحرب حصرا بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"ستدفعين ثمناً باهظاً".. تحذير أميركي شديد اللهجة للقيادة الجديدة في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"ذا أتلانتك": إذا لم تفعل نائبة مادورو الشيء الصحيح فستدفع ثمنا باهظا ربما أكبر من مادورو نفسه
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

مركز الدراسات الاستراتيجية

مركز الدراسات

الجانب الآخر

الأوكرانية

أوكرانيا

روسيا

موسكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2026-01-29
Lebanon24
01:00 | 2026-01-29
Lebanon24
00:45 | 2026-01-29
Lebanon24
00:39 | 2026-01-29
Lebanon24
00:36 | 2026-01-29
Lebanon24
00:30 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24