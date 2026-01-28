محادثات دنماركية-أميركية لتهدئة أزمة غرينلاند

بدأت الدنمارك الأربعاء محادثات مع وغرينلاند، في ظل سعي الأطراف الثلاثة إلى حل أزمة دبلوماسية بسبب تهديدات بشأن الواقعة في منطقة القطب .



وتأتي هذه المحادثات بعد توتر دام أشهر بين الدنمارك والولايات المتحدة، وهما دولتان مؤسستان في .



وذكرت الخارجية الدنماركية في تعليق مكتوب لرويترز أن مسؤولين بارزين من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة عقدوا اجتماعا "لبحث كيفية معالجة المخاوف الأميركية المتعلقة بالأمن في منطقة القطب الشمالي مع احترام الخطوط الحمراء للمملكة".





