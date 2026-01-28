الحرس الثوري الإيراني: "لدينا خطط لكل السيناريوهات"

في ظل تصاعد التوتر مع الأميركية، أكد " " انه يسيطر على الوضع الميداني ولديه "خطة عمل" لكل السيناريوهات.



وقال " "، وفق ما أوردت وكالة "مهر" على أن "لدينا خبرة في (دحر العدو) في الحروب على نطاق واسع وفي أخطر الظروف وأكثرها تعقيدا".



وكشف المستشار السياسي للمرشد الإيراني، ، أمس الأربعاء، أن "أي عمل عسكري أميركي يُعدّ بداية حرب".



وذكر شمخاني، على حسابه في منصة "إكس" أن: "الضربة المحدودة وهم. أي عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة، من أي منطلق وفي أي مستوى، يُعدّ بداية حرب".



وشدد مستشار على أن الرد على أي عمل عسكري "سيكون فوريا وشاملا وغير مسبوق، يستهدف قلب ، وجميع الداعمين".