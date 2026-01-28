تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني: "لدينا خطط لكل السيناريوهات"

Lebanon 24
28-01-2026 | 23:26
الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لكل السيناريوهات
الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لكل السيناريوهات photos 0
في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد "الحرس الثوري الإيراني" انه يسيطر على الوضع الميداني ولديه "خطة عمل" لكل السيناريوهات.

وقال "الحرس الثوري الإيراني"، وفق ما أوردت وكالة "مهر" على أن "لدينا خبرة في (دحر العدو) في الحروب على نطاق واسع وفي أخطر الظروف وأكثرها تعقيدا".

وكشف المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، أمس الأربعاء، أن "أي عمل عسكري أميركي يُعدّ بداية حرب".

وذكر شمخاني، على حسابه في منصة "إكس" أن: "الضربة المحدودة وهم. أي عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة، من أي منطلق وفي أي مستوى، يُعدّ بداية حرب".

وشدد مستشار علي خامنئي على أن الرد على أي عمل عسكري "سيكون فوريا وشاملا وغير مسبوق، يستهدف قلب تل أبيب، وجميع الداعمين".
الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

الحرس الثوري

علي خامنئي

علي شمخاني

الإيراني

تل أبيب

السينا

